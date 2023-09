Homem é assassinado a tiros na Cabanagem, em Belém

Gabriel da Silva Palhau foi morto a tiros na Travessa Tancredo Neves, no bairro da Cabanagem, em Belém, na tarde deste sábado, 16.

De acordo com as informações do 24º Batalhão da Polícia Militar, o criminoso, ainda desconhecido pela PM, chegou em uma motocicleta BIS branca e disparou com arma de fogo contra a vítima, que estava em um bar do bairro.

Policiais foram enviados ao local para as apurações. Ainda não há informações sobre a autoria do crime. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo. Informações sobre o caso podem ser repassadas anonimamente à Polícia pelo Disque Denúncia, 181.

VEJA MAIS