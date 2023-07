Homem é alvo de assaltantes enquanto abastecia carro no Marco, neste sábado (15)

Um homem foi assaltado neste sábado (15), no bairro do Marco, em Belém, no momento em que abastecia seu carro em um posto de combustível. Na ação criminosa, agiram dois assaltantes contra o cliente do posto na esquina da avenida Duque de Caxias com a Dr. Freitas, perto do Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível se observar que o homem está fora do carro, enquanto o veículo é abastecido. Nesse momento, chega um dos assaltantes. Ele anuncia o assalto à vítima e, então, passa a retirar o relógio do homem. Ordena para que a vítima abra a porta do motorista do carro, a fim de verificar se não há nada de valor que possa ser levado. Na ocasião, o criminoso não encontra nada que lhe interesse.

VEJA MAIS

Em seguida, o assaltante ordena a vítima que retire do pescoço um cordão e lhe entregue. O homem cumpre a ordem. Depois, o homem tem de entregar uma pulseira.

Demonstrando tranquilidade, o assaltante sai caminhando de perto da vítima, até deixar por definitivo o posto de gasolina. Tudo isso ocorrendo, com o frentista abastecendo o carro do homem roubado.

A Polícia Militar já tomou conhecimento do caso. A PM identificou se tratar de dois assaltantes na ocorrência. Esses dois homens utilizaram uma moto para agir no assalto. A Polícia e faz diligências, a fim de capturá-los.