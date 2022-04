Homem é achado sem os olhos em Uruará, no sudoeste do Pará

A Polícia Civil em Uruará, município do sudoeste paraense, investiga a morte de um homem, cujo corpo foi achado sem os olhos e em avançado estado de decomposição nesta terça-feira (19). A vítima foi desovada em uma área de mata do travessão km 180 sul, a cerca de 3 quilômetros do centro da área urbana de Uruará. As informações são do portal Gazeta Real.

Até o momento a polícia não tem conhecimento da identidade da vítima. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Altamira foi chamada pela Polícia Civil de Uruará para fazer a remoção e a perícia criminal, na tentativa de conseguir a identificação. Até então só o que se tem são alguns vestígios, muitas perguntas e nenhuma resposta.

O corpo aparenta ser de um homem moreno de cabelo grisalho, possivelmente idoso. Ele estava usando uma camiseta verde e um short marrom claro. Pela aparência cadavérica, pressupõe-se que ele tenha morrido há alguns dias, embora o corpo só tenha sido encontrado nesta terça-feira.

Uma investigação policial deve ser iniciada para apurar o que de fato aconteceu. Alguns sites da região sudoeste chegaram a divulgar imagens do corpo, outros optaram por evitar a exposição em respeito aos leitores, já que as imagens captadas no local eram bastante impactantes.