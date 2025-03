Homem desaparece no canal São Joaquim após suposto ataque de sucuris em Belém

Um homem, de nome não revelado, desapareceu no canal São Joaquim, no bairro do Barreiro, em Belém, no domingo (2/3). Nas redes sociais, circula a informação de que a vítima sumiu nas águas do local após o suposto ataque de duas sucuris. No entanto, nenhuma autoridade confirmou a possível relação dos animais no caso.

Em um vídeo compartilhado em um aplicativo de mensagens instantâneas, um cinegrafista amador mostra a movimentação de curiosos e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) na procura pela vítima. “Um cidadão que estava embaixo da ponte com a esposa foi surpreendido por uma cobra, que enrolou ele e o levou para dentro d’água. A maré está alta e acaba se tornando uma presa fácil. Pode estar (vítima) no meio do mato ou embaixo d’água”, diz o homem.

Outra gravação mostra o local onde a vítima sumiu. Ao fundo do vídeo em questão, é possível ouvir uma mulher, que seria a companheira do homem desaparecido, comentando como aconteceu o sumiço. “Ele estava bebendo e as duas cobras vieram”, conta uma mulher.

Procurada pela reportagem, o CBMPA informou que foi acionado ao caso às 14h16 de domingo (2/3) e que continua fazendo buscas na área nesta para localizar o homem. Até às 11h desta segunda-feira (3/3), ele não tinha sido encontrado. Além disso, o Corpo de Bombeiros afirmou que não é possível afirmar o motivo do desaparecimento. Já a Polícia Civil, comunicou que, até 12h, o caso não tinha sido registrado.