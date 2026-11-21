Um homem de 80 anos foi preso na noite de sexta-feira, 20, sob suspeita de abusar de crianças na piscina de um condomínio, em São Paulo.
Câmeras de segurança do condomínio na Vila Antonieta, zona leste da capital, flagraram o homem tocando crianças que brincavam na piscina.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência.
"No local, o autor foi detido em flagrante e conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça", diz a SSP.
O caso foi registrado como estupro de vulnerável na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Mateus.