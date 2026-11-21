Homem de 80 anos é preso por abuso de crianças em piscina de condomínio

O caso foi registrado como estupro de vulnerável

21 de novembro de 2026 às 16:27

Um homem de 80 anos foi preso na noite de sexta-feira, 20, sob suspeita de abusar de crianças na piscina de um condomínio, em São Paulo.

Câmeras de segurança do condomínio na Vila Antonieta, zona leste da capital, flagraram o homem tocando crianças que brincavam na piscina.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência.

"No local, o autor foi detido em flagrante e conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça", diz a SSP.