Marituba: homem morre ao colidir contra poste em condomínio

Na noite deste domingo (12), um motociclista de 41 anos, identificado como Davi Silveira Lima, morreu ao colidir com um poste próximo ao Condomínio Viver Melhor Marituba, na rua Mosqueiro, no bairro Parque Verde, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

As informações iniciais são de que Davi não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo testemunhas, a vítima estava em um bar e retornava para a casa quando o acidente ocorreu. Ele teria batido com a motocicleta frontalmente com o poste.

Davi percorria uma rua com pouca iluminação, mas não se sabe se fato que ocasionou o acidente. Também não há informações se a vítima estava alcoolizada. Ele teve traumatismo craniano.

A vítima pilotava sem passageiros a motociclista, que também era sua ferramente de trabalho, já que o mesmo tinha no bagageiro equipamentos de quem trabalha com instalação de internet.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para recolher o corpo. A vítima morreu no local e não chegou a ser socorria por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Polícia Civil do Pará e Polícia Militar, mas até o fechamento da matéria não recebeu resposta.