Homem de 31 anos é executado após perseguição de motociclistas no Icuí-Guajará

Luiz Henrique Mendes Barbosa, de 31 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (12), na rua Carlos Santos esquina com a Passagem São Paulo, no bairro do Icuí Guajará, em Ananindeua. A vítima recebeu quatro disparos de arma de fogo feitos por, pelo menos, três pessoas que estavam em duas motocicletas e não foram identificadas. Em levantamento feito pela PM,ainda no local,não foi encontrado nenhum registro policial de Luiz Henrique, que morava no distrito de Murinin, em Benevides, e trabalhava com aparelhos de ar condicionado, informação repassada por familiares dele que estiveram no local.

Os agentes do 6º BPM, os primeiros a chegar no local, trabalharam, inicialmente, com a hipótese de que a vítima estava a pé, quando começou a ser perseguida no início da rua até ser atingida pelos tiros, nas costas e na cabeça. A vítima morreu no local. “Ele veio correndo para tentar fugir da perseguição, mas não resistiu”, explicou um PM que não quis se identificar.

Mas com a chegada da Polícia Científica e da família de Luiz Henrique, outras evidências começaram a ser encontradas e a mudar a apuração do crime. Uma moto foi encontrada abandonada algumas ruas antes do local onde o corpo estava. Os familiares informaram que a motocicleta pertencia à vítima e o veículo foi apreendido para ser periciado. “Tudo indica que era a moto que ele estava usando quando foi agredido. Ele vinha na moto, e segundo as testemunhas, a vítima abandonou e saiu correndo”, explicou o perito Leão.

O corpo foi removido do local pela Polícia Científica do Pará (PCP) (Carmem Helena/O Liberal)

“Os atiradores estavam perseguindo ele, que recebeu três tiros nas costas, quando caiu recebeu mais um na cabeça que foi a execução dele”, concluiu.

O homicídio atraiu muitos curiosos ao local. O dono de um estabelecimento localizado próximo de onde tudo ocorreu informou que estava jantando e chegou a confundir o som com bombinhas de São João. “Nunca mais tinha acontecido algo parecido por aqui. Pela primeira vez em trinta anos que moro aqui, que vejo esse tipo de cena”, declarou o comerciante que pediu para não ser identificado.

A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil esteve no local para apurar os fatos e iniciar as investigações. O corpo foi removido do local pela Polícia Científica do Pará (PCP). Familiares de Luiz Henrique estiveram no local do crime, mas não quiseram conversar com a imprensa.