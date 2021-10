Homem ateia fogo na esposa após ela se recusar a dar dinheiro para bebida

Uma discussão por conta de bebida foi o estopim para uma agressão desmedida de um homem, identificado como Josielson Lima Costa, de 30 anos, contra a própria esposa, Margarete Garcia Teixeira. A vítima teve parte do corpo queimada, após o companheiro jogar gasolina sobre ela e atear fogo apenas por ter sido contrariado no desejo de continuar bebendo. O caso aconteceu nesta quinta-feira (7), na localidade conhecida como sítio Boa Vista, zona rural do município de Porto de Moz.

Margarete Teixeira teve várias queimaduras pelo corpo e está em tratamento médico (Reprodução portal 24 Horas News)

Chamada para atender a ocorrência, a Polícia Militar apurou que o princípio da discussão entre os dois foi o fato de Josielson querer mais dinheiro para beber cerveja e a esposa ter se recusado a dar. Inconformado e alterado, ele apanhou um carote de gasolina e jogou parte do combustível na mulher, ateando fogo em seguida.

Margarete teve várias queimaduras pelo corpo. Josielson foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Porto de Moz. Com ele, foram apreendidos vários armamentos de fabricação caseira e munições. A vítima foi levada para uma unidade de saúde onde permanece sob tratamento médico. As informações são do portal 24 Horas News.