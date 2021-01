Homem ateia fogo na casa da ex-mulher por não aceitar fim de relacionamento

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (13) em Santarém, no oeste do Pará, após atear fogo na casa da ex-esposa. Ele não aceitava o fim do relacionamento e decidiu se vingar da mulher, tocando fogo na residência que a vítima morava com os dois filhos do casal. O crime ocorreu na avenida Curuá-Una próximo à avenida Moaçara, nas primeiras horas da manhã. Apesar do susto, o incêndio foi rapidamente contido por equipes do Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido. A identidade do acusado não foi informada.

De acordo com a dona da residência, a empresária Adria Fonseca, o homem já teria tentado invadir o imóvel pela madrugada. Foi então que a Polícia Militar foi acionada, ele foi conduzido para a Delegacia de Santarém e liberado pouco depois. Pela manhã, ainda não satisfeito, o acusado voltou ao local e já ateou fogo na residência.

Entretanto, o acusado ficou preso na laje da construção e acabou sendo detido pelos policiais. Ele foi preso em flagrante e transferido para a Central de Triagem da Penitenciária de Santarém.