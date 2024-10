Homem acusado de estupro é preso em flagrante em São Geraldo do Araguaia

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de estuprar uma mulher na manhã desta segunda-feira (7), na Praça da Bíblia, Bairro Cohab, em São Geraldo do Araguaia.

O suspeito, identificado como Giliarde Pereira de Carvalho, foi denunciado pela vítima momentos após o crime, o que facilitou sua prisão em flagrante.

Após o crime, a vítima procurou a polícia e forneceu as características do autor. A prisão em flagrante foi possível graças à rápida ação das equipes policiais, que identificaram o suspeito nas proximidades do local do crime. Sob a coordenação do delegado Walter Ruiz, a equipe foi até a área e encontrou Carvalho, que tentou fugir ao perceber a chegada da polícia, mas foi detido.

Giliarde Pereira de Carvalho foi levado à delegacia para autuação. Informações indicam que ele já responde a um processo por ameaça na Vara única de São Geraldo do Araguaia.