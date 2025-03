'Hétero Top': Maurício Filho é flagrado deixando a cadeia nesta sexta-feira (7/3)

Maurício César Mendes Rocha Filho, mais conhecido pelo apelido “Hétero Top”, foi flagrado deixando a cadeia nesta sexta-feira (7/3), por conta do benefício da saída temporária. No total, ele acumula quatro condenações, incluindo de divulgação de cena pornográfica e estupro de vulnerável, as quais já somam 26 anos e 9 meses de prisão.

Segundo pessoas próximas a Maurício, ele conseguiu ser contemplado com a saída temporária ainda no ano passado, por conta de ter progredido para o regime semi-aberto e possuir bom comportamento. E, inclusive, já teve outras vezes que deixou a unidade prisional de forma provisória devido ao benefício.

Em resumo, a Lei de Execução Penal estabelece que a saída temporária é permitida aos custodiados, em regime semi-aberto, que apresentem um comportamento adequado; cumprimento mínimo de um sexto da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; e tenha compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Atualmente, essa legislação permite a “saidinha” por até sete dias em quatro vezes durante o ano para visita à família ou participação em atividades que ajudem no retorno ao convívio social.

Quem é Maurício Filho, o “Hétero Top”?

Maurício César Mendes Rocha Filho, o “Hétero Top”, é dono de uma extensa ficha criminal. Conforme já noticiado pela Redação Integrada de O Liberal, ele responde a pelo menos 15 processos na Justiça. As acusações envolvem crimes de estupro, estupro de vulnerável, ameaça, violência doméstica e perseguição. Os casos vieram ao conhecimento público após a morte da influenciadora digital Luma Bonny.

Maurício foi preso durante a operação “Exposed”, da Polícia Civil do Pará, suspeito de vazar vídeos íntimos da jovem. O crime ocorreu em 6 de novembro de 2022. Dois dias depois, Luma se jogou de um prédio localizado no centro de Belém. O rapaz está sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e se encontra na Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA), em Americano, no município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém.