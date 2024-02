Dnit faz buscas para localizar helicóptero que desapareceu próximo a Marabá

Um helicóptero transportando um funcionário do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) desapareceu próximo a Marabá, na região sudeste do Pará. Segundo a autarquia, em nota, as buscas já são feitas e acompanhadas pelo Dnit. A Polícia Civil tomou conhecimento do desaparecimento na tarde desta terça-feira (20).

De acordo com nota, a Polícia Civil do Estado do Pará, informa que às 13h20, tomou conhecimento da ocorrência de um desaparecimento de uma Aeronave tipo Helicóptero de Marca/Modelo ROBINSON R44 PREFIXO PR BLZ, Cor Preta, de propriedade da Pessoa Jurídica Fox e Data.

A aeronave, tripulada pelo piloto Josimar Éneas da Costa e os passageiros Abílio Manoel Figueiredo Medeiros e Nildo Ferreira alçou voo na data de 19 de fevereiro de 2024, às 18h30, da Chácara Bela Vista, Vila Maracajá, zona Rural do Município de Novo Repartimento/PA com destino ao município de Marabá/PA.

O último contato com a tripulação ocorreu às 19h34 desse mesmo dia, não havendo, até a presente data, qualquer informações sobre o local de pouso/acidente da aeronave. A Delegacia de Polícia Civil em referência está diligenciando no sentido de angariar informações que possam esclarecer os fatos, viabilizar o apoio da Polícia Civil para encontrar os tripulantes e apurar a ocorrência, tendo, até o momento, mantido contato com o Salvaero Amazônico, Serviços de Busca e Salvamento Aeronáutico, da Aeronáutica do Brasil e Corpo de Bombeiros responsáveis pelas buscas iniciais.

Um dos passageiros é servidor do Dnit, e por meio de nota o órgão pontua: "O DNIT esclarece que o servidor não estava a serviço do órgão. No momento, não há mais informações sobre o assunto e mais detalhes devem ser apurados junto às equipes de buscas".