Genes de povos amazônicos pode ajudar a combater a Doença de Chagas, aponta pesquisa

Endêmica em 21 países das Américas, a Doença de Chagas já fez 2.632 infectados no Pará entre os anos de 2010 e 2022. O dado é a soma do contabilizado pelo Ministério da Saúde (MS), até 2020, mais os casos registrados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) em 2021 e 2022. Ainda segundo o MS, maior parte das infecções ocorrem no Norte, contudo, um estudo da Universidade de São Paulo (USP) aponta que povos amazônidas sofrem menos com a doença e isto se deve a uma característica genética dessa população.

O estudo desenvolvido há cerca de quatro anos no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP avaliou o genoma de 118 pessoas, que fazem parte de 19 populações nativas diferentes espalhadas pela Amazônia. Essas informações genéticas foram comparadas com as de outros povos das Américas e da Ásia, chegando à conclusão de que as populações nativas da maior floresta tropical do mundo apresentam variações em três genes específicos – o que os torna mais resistentes a Chagas.

Uma das autoras do projeto, a geneticista Tábita Hünemeier, explica que as populações que habitam a região há milênios passaram por adaptações no DNA que permitem "barrar" a infecção do protozoário causador da Doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, o ‘barbeiro’:

“O que encontramos é que os indígenas dessa região – como os Suruí, Karitiana, Xavante, Parakanã, Zoro e Gavião, por exemplo – possuem um perfil genético distinto, com variantes genéticas em alta frequência que aumentam a proteção contra a infecção. Basicamente, nos indivíduos que têm essa variante, o parasita da doença de Chagas tem mais dificuldade de entrar nas células e provocar a doença”.

Tábita detalha que essa adaptação de DNA é um fenômeno observável em outras regiões do mundo, um processo de seleção natural, que faz com os indivíduos melhor adaptados ao meio sobrevivam e passem essas características para outras gerações. Porém, a descoberta dessa peculiaridade em povos amazônidas tem um diferencial:

“No caso do nosso trabalho, identificamos pela primeira vez um evento de seleção natural guiada por um patógeno entre seres humanos”, destaca. No mundo, o fenômeno só foi observado em outras quatro circunstâncias. A mais famosa delas envolve a resistência à malária entre algumas populações africanas.

Novos tratamentos no futuro

Além disso, a descoberta da pesquisa abre portas para novas formas de lidar com a doença, na prática. Uma das principais características da Doença de Chagas é que ela pode permanecer silenciosa por muito tempo, só apresentando sintomas na fase crônica. Agora cientes sobre a existência desse gene capaz de ‘barrar a infecção’, pesquisadores têm a oportunidade de ampliar formas de combate à doença:

“Sim, uma possibilidade seria o desenvolvimento de medicamentos, pois conhecendo melhor os mecanismos responsáveis pela infecção, é possível desenvolver drogas que atuem junto a estes mecanismos, por exemplo”, garante a pesquisadora.

Sobre a Doença de Chagas

Mais sobre Chagas

No Pará, de janeiro até 31 de março deste ano, já foram registrados 75 casos de Doença de Chagas e apenas uma morte, conforme dados da Sespa. Informações da Fiocruz explica que a doença é uma infecção parasitária, que ocorre a partir do contato com fezes do ‘barbeiro’ depositadas sobre a pele da pessoa, enquanto o inseto suga o sangue.

Outros mecanismos de transmissão são a transfusão de sangue do doador portador da doença, a transmissão vertical via placenta (mãe para filho), acidentes em laboratórios e a ingestão de alimentos contaminados. Na região amazônica, o açaí contaminado com fezes do ‘barbeiro’ é um dos principais riscos.

Sobre isso, a Sespa afirma que promove a prevenção, por meio de treinamento de batedores de açaí e executa ações educativas para identificação, captura e análise de insetos, principalmente, nos municípios de maior incidência

Clinicamente, a doença se manifesta de forma aguda ou crônica. No primeiro caso, os principais sintomas são febre que dura mais de sete dias, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaço no rosto e pernas. Quando não tratada, pode evoluir para a fase crônica, onde pode apresentar complicações como problemas cardíacos (insuficiência, por exemplo) e problemas digestivos (como megacolon e megaesôfago).



O período de incubação da Doença de Chagas

(Tempo que os sintomas começam a aparecer a partir da infecção)

Transmissão pelo vetor (barbeiro) – de 4 a 15 dias.

Transmissão transfusional/transplante – de 30 a 40 dias ou mais.

Transmissão oral – de 3 a 22 dias.

Transmissão acidental – até, aproximadamente, 20 dias.

Outros fatores de risco que sugerem investigação além dos sintomas

Ter residido, ou residir, em área com relato de presença do ‘barbeiro’ ou em locais com reservatórios animais (silvestres ou domésticos) com registro de infecção por T. cruzi;

Ter residido ou residir em habitação onde possa ter ocorrido o convívio com vetor transmissor (principalmente casas de estuque, taipa, sapê, pau-a-pique, madeira, entre outros modos de construção que permitam a colonização pelo inseto);

Ter realizado transfusão de sangue ou hemocomponentes antes de 1992;

Ter familiares ou pessoas do convívio habitual ou rede social que tenham diagnóstico de doença de Chagas, em especial ser filho(a) de mãe com infecção comprovada por T. cruzi.

*Atenção especial deve ser dada a gestantes com os fatores de risco acima, devendo ser realizado o exame para doença de Chagas durante o pré-natal.

Fontes: Ministério da Saúde, Fiocruz