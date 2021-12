Funcionário terceirizado é preso suspeito de furtar motocicletas de empresa, na Pedreira​

​A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (29), o jovem Keven Felipe Quadros Dias pelo crime de furto qualificado. Ele foi localizado no bairro do Paar, em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

Keven é suspeito de participar do furto de quatro motocicletas que pertenciam a um estabelecimento, situado na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém. Ele teria contado com a ajuda de outros dois comparsas, que continuam sendo procurados pela polícia. Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa às 23h43 da última terça-feira, 28.

Conforme apurou a Polícia Civil, Keven prestava serviços de manutenção na empresa e se aproveitou dessa condição para praticar o crime. O rapaz recebeu voz de prisão no momento em que trafegava em uma das motocicletas furtadas.

Sem saída, ele revelou aos policiais que os outros veículos estavam em uma área de mata​​. No local indicado, as motocicletas foram encontradas cobertas por folhas aparentemente de palmeiras.

O preso e ​os veículos​ apreendid​o​s foram encaminhad​o​s à Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), onde foram realizados os procedimentos de autuação do suspeito, que agora se encontra à disposição da Justiça.