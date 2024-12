Fornecimento de energia elétrica é interrompido após queda de mangueira na Praça Brasil, em Belém

Após a queda de uma mangueira de grande porte, que ocorreu na rua Dom Pedro I, no bairro do Umarizal, em Belém, vários imóveis tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido. A árvore caiu na manhã desta quinta-feira (12/12) e derrubou quatros postes que ficavam na área, próximos a Praça Brasil. Conforme a Equatorial Energia, a interrupção de energia realizada na área atinge cerca de 99 pessoas.

“A Equatorial Pará informa que suas equipes já estão trabalhando na recomposição de energia dos clientes na rua Dom Pedro I, em Belém. O circuito foi isolado e, no momento, 99 clientes estão com o fornecimento interrompido. Na área, por serem ligações, os clientes podem ser residenciais e comerciais”, esclareceram.

Conforme a concessionária de energia, todos os postes atingidos, sejam os que tombaram ou os que tiveram algum outro tipo de dano, serão trocados. “A distribuidora também fará a troca de todos os postes atingidos pela situação que ocorreu na manhã desta quinta-feira, 12. A empresa concentrará todos os esforços para normalizar a situação no menor tempo possível”, informaram.

Queda

Uma Mangueira de grande porte tombou, atingiu três carros, uma moto, dois carrinhos de lanche e derrubou cerca de quatro postes na travessa Dom Pedro I, na Praça Brasil, bairro do Umarizal, em Belém. Segundo as informações iniciais, ninguém ficou ferido. Conforme testemunhas, a queda da árvore ocorreu por volta de 9h30. A árvore tombou sobre um veículo que estava estacionado na via e os galhos atingiram outros carros que estavam próximos.