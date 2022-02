Força Nacional de Segurança coíbe garimpos clandestinos em Jacareacanga; vídeo

Agentes da Força Nacional de Segurança estão em Jacareacanga, município na região sudoeste do Pará, desde a madrugada desta segunda-feira (14), para uma operação autorizada pelo Ministério da Justiça. A meta é combater crimes ambientais, incluindo a atividade garimpeira sem licença legal, frequente no município. Com informações do Portal Buré.

Em nota, o Ministério da Justiça detalhou que o efetivo apoia a Polícia Federal nas ações de repressão a crimes ambientais, a fim de assegurar a ordem pública e a proteção das pessoas e do patrimônio, em caráter planejado, pelo período de 30 dias, a contar desta segunda.

De acordo com o Ministério da Justiça, a operação é liderada pela Polícia Federal, cabendo à Força Nacional, no momento, a segurança das instalações e a logística necessária. Os agentes da FNS dispõem de armamento de ponta, veículos e de uma aeronave da Força Aéreo Brasileira (FAB), que realizou pousos e decolagens no aeroporto de Jacareacanga, na manhã desta segunda-feira.

Agentes da Força Nacional de Segurança já em ação na região do sudoeste do Pará, a meta é o combate a crimes ambientais (Reprodução / Redes Sociais)

A operação conta também com helicópteros do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e da própria PF. As aeronaves têm o aeroporto de Jacareacanga como base para reabastecimento.

A aeronave Bandeirante da FAB realizou o transporte de agentes federais e também transportou equipamentos e uma equipe de apoio de solo. Nesta segunda-feira, essa equipe de apoio realizou a instalação de tanques de querosene para o abastecimento dos helicópteros nas operações em áreas garimpeiras

Segundo as informações levantadas no local, as operações iniciaram às margens do rio Tapajós, na comunidade de Mamãe Anã, no garimpo de um homem conhecido pelo apelido de Galetão. No local, teriam sido queimados maquinários usados na extração de ouro. Mamãe Anã fica a cerca de 140 quilômetros do centro de Jacareacanga.