Foragido por tentar matar a esposa no Mato Grosso é preso no Pará

Foragido por tentativa de feminicídio contra a esposa é preso pela Polícia Federal em Floresta do Araguaia. ( Foto: Foto: Polícia Federal )

Um homem investigado por tentar matar a companheira a tiros no Mato Grosso (MT) foi preso na quinta-feira (26), no município de Floresta do Araguaia, no sudeste do Pará. Ele estava foragido desde dezembro de 2024, quando o crime ocorreu. A captura foi resultado de uma ação conjunta da Polícia Civil do Pará, PCMT e Polícia Federal.

De acordo com informações da PC, o homem teve a prisão preventiva decretada por tentativa de homicídio qualificado. Segundo as investigações, ele teria tentado matar a companheira a tiros, chegando a descarregar a arma contra a vítima, e fugiu do local após o crime.

A localização do investigado ocorreu após troca de informações de inteligência entre as equipes policiais. A operação foi conduzida pela Delegacia de Floresta do Araguaia, com apoio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), ambas da Polícia Civil de Mato Grosso.