Filho de donos de posto de combustíveis é morto a tiros, em Marabá

Um homem, identificado como Diego Franco Leão, de 32 anos, foi morto a tiros por dois homens em uma motocicleta dentro de um posto de combustíveis que pertencia à própria família. O crime ocorreu por volta de 19h30 da última quinta-feira (14), na Folha 5, em Nova Marabá e chocou os moradores da região.

VEJA MAIS

Segundo a população, Diego, que era empresário, seria muito conhecido na área por ser filho de um casal proprietário de uma rede de postos de gasolina na cidade. Testemunhas relataram que, no momento em que foi assassinado, a vítima estaria distraída falando ao celular com uma pessoa por ligação e não percebeu quando os dois acusados se aproximaram. Os acusados teriam disparado várias vezes contra Diego, que morreu na hora.

A Polícia Militar foi acionada pela população e chegou rapidamente ao local. Após constatarem a morte de Diego, os agentes isolaram a área para preservar a cena do crime e acionaram a perícia e a Polícia Civil. Os agentes logo notaram que não há câmeras de segurança no posto de combustíveis onde o crime ocorreu, o que acaba dificultando o trabalho de identificação dos acusados.

Diego era filho de Elzenir da Silva Franco e Benedito Filgueira de Leão, donos da rede de postos de combustíveis Fama. Conforme o que foi relatado pelo pai da vítima, Diego nunca relatou estar sofrendo ameaças ou qualquer tipo de situação semelhante. Além disso, afirmou que o filho trabalhava de forma honesta. Benedito relatou, ainda, que estava no município de São Félix do Xingu quando recebeu uma ligação informando sobre a morte do filho. Assim que souberam do caso, os familiares foram até o local do crime para aguardar as orientações das autoridades.