Ferrari de empresário paraense é roubada em condomínio nos Estados Unidos; vídeo

O empresário paraense Eduardo Delpupo teve o carro de luxo roubado, uma Ferrari, no último sábado (15), dentro de casa, em um condomínio em Orlando, nos Estados Unidos. De acordo com Eduardo, os suspeitos invadiram o condomínio utilizando um carro Dodge Challenger preto, no exato momento em que o portão foi aberto para uma moradora entrar. As informações são do portal Debate Carajás.

Nas redes sociais, Eduardo contou que passar pela situação sem qualquer dano foi "um livramento". "A gente [Eduardo e a família] só tem a agradecer a Deus, e tomar as providências agora, para isso não se tornar normal aqui na região. Esse foi um dos motivos da gente divulgar aqui", diz. "Meu ponto não é sobre o carro. Temos seguro. Meu ponto é: onde está a segurança? Não podemos aceitar isso", disse ele na legenda da publicação.

Os supostos assaltantes permaneceram por mais de uma hora observando a movimentação na casa do empresário antes de finalmente roubar o veículo de luxo.Eduardo ficou chocado com a situação, afirmando que avistou um homem encapuzado entrando na Ferrari e partindo.

Durante a ação, um dos suspeitos ligou a Ferrari enquanto o filho do casal se aproximava do veículo, pensando que era o pai. A esposa do empresário compartilhou a aflição pelo que aconteceu, relatando que o carro usado pelos criminosos para dar suporte estava estacionado na casa dos vizinhos.

Ela expressou alívio por não ter acontecido algo ainda pior e afirmou que, embora o veículo esteja segurado, o que mais a perturbou foi a experiência vivenciada. Ela ressaltou a possibilidade de que os criminosos pudessem ter usado violência durante o assalto