Feminicídio em Outeiro: câmera mostra pedreiro limpando casa onde vítima foi assassinada a facadas

Imagens de câmeras de segurança, cedidas pela Polícia Civil do Pará, nesta terça-feira (24), mostram o pedreiro Ocino Terra Pimentel, de 49 anos, limpando a casa onde morava com Janaina Moraes do Nascimento, de 20 anos, e os dois filhos pequenos, em Outeiro, distrito de Belém. Ocino confessou o crime, que supostamente teria cometido na frente das crianças do casal, e foi preso na última sexta-feira (20) na casa da mãe da vítima, localizada em Cotijuba. Ele escondeu o corpo da jovem na fossa da residência e foi autuado por feminicídio e ocultação de cadáver. Os peritos criminais informaram que Janaína foi esfaqueada ao menos 30 vezes.

A filmagem, que ajudou a polícia a desvendar o crime, mostra o companheiro de Janaína lavando o imóvel com uma vassoura, para eliminar qualquer tipo de vestígio da morte da estudante. Um dos meninos aparece na filmagem e acompanha o trabalho do pai. O vídeo foi registrado às 10h49 da quinta-feira (19), um dia depois de Janaína ter sido morta.

A família morava há quase um ano na residência, que fica na alameda Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fidelis, em Outeiro.

A morte da vítima só chegou ao conhecimento das autoridades depois que o filho mais velho, de 4 anos, relatou à mãe de Janaína que teria visto o pai a esfaqueando.

A avó materna procurou a PM, que, em seguida, acionou a Seccional de Icoraci. Ocino dizia que a companheira teria pego um mototáxi e sumido logo depois.

A polícia desconfiou da fala dele e decidiu ir até a casa onde eles moravam para investigar. No local, viram manchas de sangue em um dos cômodos.

Ocino teria desligado o circuito interno de vigilância, mas um chip presente no sistema de monitoramento permitiu, de forma remota, que os policiais vissem ele arrastando o corpo de Janaína.

Somente depois que a polícia mostrou os vídeos que ele confessou o crime.