'Farinha' é morto a tiros em emboscada perto de casa em Altamira

Maicon Soares Rodrigues, 22 anos, conhecido pelo apelido de “Farinha”, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (19) em Altamira, região sudoeste do Pará. Testemunhas não conseguiram identificar o autor do crime, mas disseram que ele estaria à espera da vítima na Rua 14, localizada no bairro Mutirão. Ainda não se sabe a motivação do crime. Com informações do Confirma Notícia.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência de um baleamento, por volta de 20h, mas ao chegar no local, constatou que o rapaz não tinha resistido aos ferimentos. Maicon estava chegando em casa quando foi morto.

Moradores contaram aos militares que teriam ouvido ao menos quatro disparos de arma de fogo. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará ainda chegou a ser acionado.

As polícias Civil e Científica do Estado do Pará trabalham na investigação do homicídio. O suspeito continua foragido.