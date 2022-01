Falso médico preso em Marabá após endoscopia que matou idoso de 60 anos é solto

Leandro Augusto Alves Oliveira, que exercia a medicina ilegalmente em Marabá, passou por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira (27) e foi beneficiado pelo juiz do caso, que decidiu pela soltura do acusado. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa do suposto médico, Diego André. Em rápida entrevista concedida à reportagem de O Liberal, o defensor de Leandro explicou que sustentou "a concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares" deferidas pelo magistrado. Ainda segundo o advogado, seu cliente está à disposição das autoridades judiciais e policiais "para colaborar com a justiça"

Leandro foi preso em flagrante após a morte de um homem de 60 anos, durante uma endoscopia, realizada no último dia 25. De acordo com a Polícia Civil, ele já era investigado por exercício irregular da profissão. Ainda de acordo com a PC, o acusado teria falsificado um documento que comprovava a conclusão de fases do curso de Medicina.

Entenda o caso

Leandro foi preso em flagrantena última terça-feira (25), em Marabá, depois que um paciente de 60 anos morreu durante uma endoscopia, feita na clínica da qual o suposto médico era sócio. Policiais que passavam às proximidades da clínica estranharam a movimentação de pessoas no local, atraídas pela curiosidade em torno da morte do idoso. Já dentro do estabelecimento, diante da denúncia de familiares, a guarnição efetuou a prisão imediata do profissional, que deverá responder por homicídio doloso (quando há intenção de matar), falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão.