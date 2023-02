Fábrica da Cerpa pega fogo no bairro do Tapanã; vídeo

Um incêndio foi registrado em uma fábrica da empresa Cerpa no começo da tarde desta sexta-feira (17) localizada na avenida Arthur Bernardes, no bairro do Tapanã, em Belém. Não há registro de feridos ou indícios do que tenha iniciado as chamas.

De acordo com trabalhadores do local, o fogo teria atingido somente a chaminé e os demais funcionários evacuaram o estabelecimento.

A Polícia Militar confirmou o caso e disse que uma equipe do 24º Batalhão está no local acompanhando o caso. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado ao acidente e está a caminho para conter as chamas.

Vídeos foram compartilhados nas redes sociais e mostram a dimensão do incêndio. Nas imagens, é possível ver a chaminé da fábrica tomada por um fogo intenso. Em outra filmagem, uma mulher comenta que a “situação está feia” e que parecia “estar ficando pior”, além de mostrar a forte fumaça que aborda as vias próximas.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao CBMPA e aguarda retorno.