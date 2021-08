Ex-agente do Detran é absolvido da morte de jovem de 18 anos

Ex-agente do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Diego Miguel da Silva, 38, foi absolvido da morte de um jovem de 18 anos. Depois de dois dias de sessão, ele foi absolvido pelos sete jurados do 3º Tribunal do júri de Belém, presidido pela juíza Ângela Alice Alves Tuma. Diego sentou no banco dos réus pelo homicídio qualificado do estudante e atleta de Jiu-Jisu Cleber Kley Pinto Marques Fonseca Filho. As informações são do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O crime ocorreu na madrugada de 5 de fevereiro 2010, no bairro Umarizal, em Belém. O promotor de justiça Edson Augusto Souza pediu a absolvição do acusado por entender que havia dúvidas no conjunto de provas. O promotor explicou aos jurados para votarem conforme o dispositivo legal que prevê o "in-dubio pro reo", explicando que o dispositivo orienta que, diante de dúvidas, nessa fase, deve-se sempre votar em favor do acusado.

Para o advogado Hilario Carvalho Junior, habilitado pelos pais da vítima para atuar como assistente de acusação, não há dúvidas da responsabilidade criminal do acusado. O advogado argumentou que o acusado foi exonerado do cargo no Detran em razão de ter saído em perseguição do jovem Cleber Kley, o que resultou na morte do estudante. Para o assistente de acusação, as provas constam no processo pelos depoimentos de duas testemunhas, um porteiro do prédio e um vigilante noturno. Eles confirmaram ter visto a perseguição da viatura na direção do motociclista, ambos empreendendo velocidade. O advogado sustentou que o ex-agente cometeu homicídio qualificado conforme consta na denúncia.

Américo Leal e Rodrigo Marques Silva, advogados que promoveram a defesa do réu, sustentaram a absolvição por negativa de autoria e, também, ratificaram o entendimento da promotoria do dispositivo legal do "In-dubio pro reo", reforçando, assim, a absolvição do réu. Conforme a denúncia, o jovem morreu depois de ser perseguido por uma viatura do Detran. Ele conduzia a motocicleta de um amigo. E, sem capacete, não parou ao passar por uma blitz de fiscalização do Detran. A denúncia relata que uma das viaturas saiu em perseguição ao motociclista, chegando a provocar a colisão entre a motocicleta e a viatura do Detran.

O outro réu do processo será julgado na próxima segunda-feira

Os agentes denunciados foram Diego Miguel Silva Souza e Danilo Augusto da Silva, que será julgado na próxima segunda-feira. Após o acidente, o Departamento de Trânsito abriu sindicância e, em seguida, Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a responsabilidade dos então agentes envolvidos. O PAD comprovou que os servidores infringiram regras do Detran e que não poderiam sair em perseguição a infratores, sendo exonerados do serviço público.

O júri começou na manhã de quarta-feira (25). Em interrogatório, o acusado negou ter perseguido o motociclista, mas que foi atrás da outra viatura do órgão de fiscalização por ter sido acionado para verificar outra situação, e por isso foi na mesma direção do motociclista. O acusado também alegou que não prestou socorro porque não viu a vítima acidentada. Ele foi absolvido na quinta-feira (26).