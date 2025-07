Enteado é morto pelo padrasto com golpes de facão em Tailândia

Um jovem identificado somente como Pedro, mais conhecido como ‘Chumbo’, foi morto com golpes de facão em Tailândia, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na tarde de sábado (19), na Vila Turi-Açu. Segundo os relatos iniciais, o principal suspeito é o padrasto da vítima, que teria desferido os golpes após um suposto desentendimento com a vítima.

De acordo com as informações do portal Terra MT, testemunhas relataram que ‘Chumbo’ teria chegado à casa da família sob o efeito de entorpecentes. Durante a situação, houve uma discussão com o padrasto, que evoluiu para uma luta corporal. A vítima e o suspeito saíram da casa e continuaram a briga em via pública. Na ocasião, o padrasto teria pegado um terçado e golpeado o enteado várias vezes. A vítima não resistiu e morreu no local.

Ainda conforme as informações do portal, moradores da rua disseram que a vítima e o suspeito já tinham desentendimentos anteriores e a relação entre eles era marcada por tensão constante dentro de casa. Um áudio que circula nas redes sociais mostra a mãe do rapaz em estado de desespero pedindo ajuda logo após o ocorrido.

A Polícia Militar esteve no local para apurar o ocorrido. O suspeito teria fugido após o homicídio. A Polícia Civil também foi chamada para dar início à investigação. O corpo de ‘Chumbo’ foi removido ao Instituto Médico Legal, onde passaria por exames cadavéricos. Todos os relatos sobre o crime serão investigados pela PC para esclarecer a motivação do homicídio.