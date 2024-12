Energia elétrica é restabelecida após queda de mangueira no Umarizal, em Belém

A energia elétrica foi restabelecida nos imóveis da rua Dom Pedro I, no bairro do Umarizal, em Belém, após a queda de uma mangueira que derrubou quatro postes no local. O fornecimento elétrico foi normalizado na madrugada desta sexta-feira (13/12), após a manutenção realizada na via. Ao todo, 99 residências haviam sido afetadas com a interrupção na área.

“A Equatorial Pará informa que normalizou o fornecimento de energia e concluiu todas as manutenções necessárias, na rua Dom Pedro I, em Belém, por volta das 2h45, desta sexta-feira, 13. Durante a manhã do dia 12, uma árvore de grande porte tombou no local e derrubou 4 postes”, informou a concessionária de energia.

Segundo a Equatorial, várias equipes foram direcionadas ao local para atuarem nos ajustes necessários, realizarem a troca dos postes e da fiação afetada com a queda da árvore de grande porte.

“Equipes trabalharam, com todos os esforços, para concluírem o serviço no menor tempo possível. Desde o primeiro momento os técnicos da distribuidora atuaram em parceria com os órgãos municipais e o Corpo de Bombeiros”, comunicaram.

Queda de árvore

A mangueira de grande porte tombou na manhã de quinta-feira (12/12) na travessa Dom Pedro I, na Praça Brasil. Quatro postes foram derrubados, além da árvore também ter atingido três carros, uma moto e dois carrinhos de lanche. Segundo as informações iniciais, ninguém ficou ferido.

A fiação elétrica da área foi afetada. Uma grande explosão teria sido ouvida quando os postes tombaram e vários estabelecimentos comerciais ficaram sem luz no quarteirão. Um quinto poste ficou rachado e também apresentava risco queda.