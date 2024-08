Empresários e influeciadores de Santarém são alvos de operação da PF

Empresários e influenciadores de Santarém, que não tiveram as identidades reveladas, foram alvos de uma operação da Polícia Federal realizada na manhã desta quarta-feira (21/8). De acordo com a PF, além serem apontados como uma “associação criminosa”, os suspeitos incitavam crimes contra os poderes constitucionais do país.

As investigações da operação “Defesa” começaram depois da obstrução da rodovia BR-163, na altura do quilômetro 10, em frente ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC), por conta do resultado da eleição presidencial brasileira de 2022.

Na ocasião, segundo a Polícia Federal, foi observado que, entre os manifestantes, havia um grupo organizado com divisão e distribuição de competências para o financiamento, execução e incentivo de ideias que defendiam a ilegitimidade do resultado eleitoral e a prática de crimes que visavam impedir a posse do presidente eleito, bem como incentivar as Forças Armadas a abolir o Estado Democrático de Direito.

Foi a partir desta apuração que os policiais federais chegaram a empresários e influenciadores digitais de Santarém, oeste do Pará. Nesta quarta (21/8), após determinação da Justiça Federal, a PF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra os alvos da operação.