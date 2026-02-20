Empresário é sequestrado e obrigado a transferir R$ 30 mil em Rurópolis

Um empresário foi sequestrado nesta sexta-feira (20), no município de Rurópolis, na região sudoeste do Estado do Pará. A vítima identificada como Waldir da Silva Citol foi rendida de manhã por dois homens armados na própria residência, localizada na Estrada da Cachoeira. O empresário foi ameaçado de morte e obrigado a fazer transferências bancárias que totalizaram R$ 30 mil.

Waldir foi levado amarrado no próprio veículo, uma caminhonete Pajero Dakar prata, juntamente com uma quantia em dinheiro. De acordo com informações da Polícia Militar, o filho da vítima procurou a sede da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar para denunciar o sequestro e pedir ajuda.

As guarnições da Polícia Militar iniciaram diligências imediatamente e localizaram a vítima amarrada no bairro Leitoso, nas proximidades de um lacticínio, em Rurópolis. A vítima foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Em depoimento, ele detalhou que foi ameaçado de morte diversas vezes e obrigado a realizar transferências via PIX que totalizaram aproximadamente R$ 30 mil, a primeira transferência foi de R$ 20 mil e a segunda de R$ 10 mil. Os próprios assaltantes que manusearam o aparelho celular para efetuar as operações.

As transferências foram feitas em nome de Gilvany dos Santos Sariva, em conta vinculada ao Banco Santander. Os criminosos ainda deixaram agendado um novo pagamento no valor de R$ 47 mil para o dia seguinte.

Durante o sequestro os assaltantes ainda foram na casa de um amigo da vítima, que estaria com dinheiro, localizada no bairro Alvorada, no Travessão dos Baianos, mas não conseguiram encontrá-lo. Os assaltantes tentaram arrombar a porta da propriedade, mas não conseguiram.

Após isso, os criminosos arremessaram alguns objetos roubados em um terreno com vegetação. “Vamos deixar jogado aqui e ligar pros companheiro vim buscar a mercadoria”, falavam. Os dois bandidos seguiram até a rodovia BR-230 (Transamazônica), vendaram o refém e o deixaram com mãos e pés amarrados em uma área de mata às proximidades da rodovia, fugindo com o veículo.

As guarnições da Polícia Militar, que já realizavam as buscas, conseguiram localizar o carro e interceptar os suspeitos nas proximidades do km 221 da BR-230, sentido ao município de Placas. Houve troca de tiros, e os criminosos fugiram para a mata, abandonando o veículo da vítima. A Polícia Militar continua em busca dos suspeitos.