Empresário é morto a golpes de faca e tiros em Uruará, sudoeste do Pará

O empresário Osvaldo José Vidal foi morto com golpes de faca e disparos de arma de fogo na manhã de quinta-feira (17), em Uruará, sudoeste do Pará. Ele atuava no ramo de frigorífico e foi assassinado dentro da unidade de abate de animais.

Segundo o site Correio dos Carajás, os suspeitos do crime seriam pecuaristas, que foram cobrar uma dívida de R$ 70 mil de Osvaldo. O valor é referente à venda de bois para o frigorífico. Na manhã do crime, eles foram ao local para cobrar o valor e teriam tido uma discussão, que evoluiu para agressão física dentro do escritório.

A vítima foi atingida por golpes de faca e conseguiu sair do local, mas foi alcançada e morta com tiros e mais golpes de arma. Em seguida, os suspeitos fugiram.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda um retorno.