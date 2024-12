Empresa é autuada por omissão após vazamento de amônia em Barcarena

A fábrica Sambazon, localizada em Barcarena, na região metropolitana de Belém, foi autuada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semade) por não comunicar um vazamento de amônia ocorrido na noite da última quarta-feira (18). A informação foi confirmada pela pasta na manhã desta sexta-feira (20). O episódio resultou no encaminhamento de oito funcionários para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vila dos Cabanos após apresentarem irritação no nariz, na garganta e desconforto respiratório. Todos receberam alta ainda no mesmo dia.

Durante a inspeção realizada na manhã de quinta-feira (19), além da autuação, a Semade solicitou à empresa a apresentação de documentos referentes ao plano de emergência e segurança. A causa do vazamento ainda não foi esclarecida.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram funcionários sendo atendidos por equipes de saúde após o contato com o produto químico.

A prefeitura de Barcarena informou que continuará acompanhando o caso para garantir que as medidas necessárias sejam tomadas, priorizando a segurança dos trabalhadores e do meio ambiente. Até o momento, a Sambazon não se manifestou sobre o ocorrido. O espaço segue aberto.

Confira o posicionamento da prefeitura de Barcarena:

“A prefeitura de Barcarena informa o resultado da primeira inspeção realizada após vazamento de amônia em uma empresa instalada no município.

A equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Barcarena (Semade) realizou uma inspeção na empresa Sambazon, após a ocorrência de um vazamento de gás (amônia), na noite da última quarta-feira (18), que resultou no encaminhamento de oito funcionários para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Durante a inspeção na manhã de ontem (19), a empresa foi autuada pela ausência de comunicação do incidente à Semade, como determina a legislação. Além disso, foi solicitada a apresentação de documentações relacionadas ao plano de emergência e segurança.

A Semade reforça que continuará monitorando a situação para garantir que todas as medidas sejam adotadas e que a segurança dos trabalhadores e do meio ambiente seja preservada”.