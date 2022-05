Em Rurópolis, 4 homens morrem em confronto com a polícia

As Polícias Militar e Civil informaram que na tentativa de cumprir mandados judiciais de busca e prisão, nas primeiras horas desta quarta-feira (25), quatro homens teriam reagido e, alvejados por disparos dos policiais, morreram pouco tempo depois no município de Rurópolis, no sudoeste do Pará. Com informações do Portal Plantão24Horas News.

Conforme a equipe da 17ª Companhia Integrada da PM (17ª CIPM), a ocorrência foi por volta das 6h, em diligências, os policiais cercaram um imóvel na rua Magalhães Barata, no bairro Bela Vista. A polícia informou que foi recebida com tiros e, na tentativa de neutralizar a ação, os policiais intervieram atirando contra os homens. Quatro suspeitos morreram dentro do imóvel.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado, mas ao chegar encontrou mortos Francisco Oliveira Cruz, Jhon Bairo Alfonso, (Venezuelano), Velasquez Vasquez (Venezuelano) e um quarto homem, que não portava documentos.

Francisco, mais conhecido pelos apelidos de Chiquinho ou Subzero, segundo a polícia, seria integrante de facção criminosa, e havia sido preso por tráfico de drogas e homicídio. Jhon, Velasquez e o homem sem identificação teriam também envolvimento com o tráfico.

Nas buscas foram localizados um revólver calibre 32, com quatro munições intactas, e outra arma de calibre 38 com cinco munições. A PM também comunicou que encontrou papelotes de entorpecentes e uma quantia em dinheiro, mas a quantidade e o valor não foram informados.

Sobre o trabalho de cumprimento de mandados judiciais, a polícia informou que cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e, ainda, a prisão de Régis Ferreira da Silva. A operação segue em andamento.