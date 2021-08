Em Moju, jovem de 19 anos é morto por amigo que o convidou para ir à igreja

O jovem Wiully Cordovil Ferreira, de 19 anos, foi morto a tiros no rosto na noite desta quinta-feira, 19, em Moju, nordeste paraense. A 8º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) informou que o crime foi registrado por volta das 22h, na rua Pará do bairro Almir Gabriel. Segundo a polícia local, o rapaz foi morto quando saiu de casa para atender a um convite de um amigo, que o chamou para ir à igreja mas, em vez disso, o matou de maneira violenta.

Segundo os familiares da vítima, o autor do crime foi um outro rapaz, identificado apenas pelo apelido "Garrafa", Ele seria amigo de Wiully, e ambos iam frequentemente para a igreja evangélica juntos. Na noite do crime, Garrafa foi até a casa de Wiully para chamá-lo par ao culto, mas quando o jovem pisou para fora de casa, foi atingido por vários disparos de arma de fogo no rosto. Ele morreu na rua de terra batida, e em sua mão, era possível ver uma tatuagem com a palavra "fé".

Os parentes da vítima não sabiam dizer o que teria servido de motivação ao crime, visto que os dois eram amigos e sempre saíam juntos. A Polícia Civil de Moju foi acionada, bem como o Núcleo Avançado de Abaetetuba do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que removeu o corpo. Ainda segundo a PM, Wiully tinha algumas passagens pelo sistema de segurança por praticar pequenos furtos, e não se sabe ainda se esses fatos tenham alguma ligação com o crime. O caso segue sob investigação e o suspeito de matar o jovem ainda não foi localizado.