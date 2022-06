Em bicicleta, homem é seguido e assassinado com 12 tiros em Canaã dos Carajás

A Polícia Militar informou que o crime foi no início da madrugada desta quarta-feira (22) na Rua da Torre, no Centro do município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Kauan Lucena dos Santos. Ele tomou 12 tiros, praticamente, à queima roupa, quando pedalava a bicicleta dele, e passou a ser seguido por dois em uma motocicleta. Eles não demoraram em disparar contra Kuan no centro da cidade. Com informações do site Debate Carajás.

De acordo com testemunhas, Kauan caiu da bicicleta e morreu próximo à calçada. Os dois homicidas saíram em velocidade em seguida. Assim que soube do crime, a mãe de Kauan, que é funcionária do Hospital Municipal de Curionópolis, também no sudeste do estado, entrou em desespero.

Não não informações sobre as motivações do assassinato. A Polícia Civil informou que iniciou a investigação, por meio dos agentes de Homicídios da Delegacia de Polícia Civil de Canaã dos Carajás. O corpo do jovem, que morava na cidade, será levado para Curionópolis, onde será sepultado.