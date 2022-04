Em Belém, internautas acham que homem espera mulher em saída de motel e caso viraliza

Uma das célebres frases do pintor e cineasta Andy Warhol ( (1928-1987), considerado o pai da arte pop, ''no futuro, todos terão seus quinze minutos de fama', cai como uma luva para o casal, cuja a audiência virtual deu grande visibilidade na manhã, desta sexta-feira (8), nas redes sociais, da capital paraense, ainda que a notícia não fosse das mais positivas para o homem e a mulher.

O caso começa com alguém tirando uma foto do rapaz parado de costas, em pé, na saída de um motel, na Região Metropolitana de Belém (RMB), e logo as especulações começaram.

Por volta das 10h, uma internauta fez o seguinte comentário na foto, usando a rede social Twitter. “Quem tiver agora no Valency, não saia ainda. Só um conselho”.

O comentário da jovem acompanhando a imagem do rapaz, imediatamente, chamou a atenção de uma rede de internautas, gerando outros comentários. Todos davam a entender que haveria confusão na frente do motel.

"Já peguei até minha cadeira aqui amigos", diz um post. '‘Seja qual for teu compromisso, fica aí de plantão e atualiza a gente. Prioridades", ironizou uma outra pessoa.

Resultado. O suposto homem 'traído' esperando na frente do motel, acabou se apresentando à audiência virtual para explicar a confusão generalizada com o uso da imagem dele.

Leonardo Pantoja contou que era o homem da foto, acompanhando a esposa dele, cuja barra do vestido rosa aparece levemente na frente dele, na própria fosto, mas passa despercebida para os menos atentos, porque a cor da roupa é a mesma da parede do motel. Ela é arquiteta e trabalha para a empresa do marido, e tirava medidas da fachada do prédio, na manhã desta sexta-feira.

Leonardo disse que um amigo o avisou sobre a circulação da imagem dele e da notícia da suposta traição. Ele, por sua vez, contou que é sócio da empresa de construção civil InCon-Inteligência em Construções, e explicou que o dono de dois motéis, no bairro de Val de Can, em Belém, contratou a empresa para realizar um orçamento para reforma da fachada.

"Sou pai de família, tenho esposa e filhos”, afirmou. "Sei que a galera gosta de polêmica e fofoca, e que estão decepcionados com o final da história, seria muito mais legal se fosse traição. Mas é só trabalho mesmo, viu, galera. Bora seguir a vida e pelo amor de Deus, juro que na próxima eu vou de capacete. Pelo menos a esposa estava ao meu lado. É uma dor de cabeça a menos”, completou.