Em Altamira, Polícia Federal apreende cocaína e quase R$ 3.500, em notas falsas

A Polícia Federal, em Altamira, município do sudoeste do Pará, apreendeu R$ 3.450,00 em notas de R$ 50,00 e R$ 100,00. Um homem foi preso pelo crime que será investigado pelos agentes federais, que também apreenderam cerca de 1.8 g de cocaína. As notas falsas teriam vindo do Sudeste do País.

De acordo com a Polícia Federal, a ação teve início entre a quinta-feira (15) e esta sexta (16), a partir de diligências nos bairros Água Azul e Premem. Na mesma operação, no entanto, em outra abordagem, foram apreendidos três papelotes de cocaína, pesando cerca de 1.8g, em circunstâncias de armazenamento que apontaram o uso e não a venda da droga pela pessoa abordada.

Sobre os quase R$ 3.500,00, falsificados, um homem foi detido em flagrante delito e responderá pelo tipo penal constante no parágrafo 1º do artigo 289, do Código Penal Brasileiro (CPB), que tipifica a falsidade de cédula de curso legal no Brasil ou no estrangeiro. O crime prevê pena de três a 12 anos de prisão.

Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa.

Em geral, o dinheiro falso apreendido é enviado para o Banco Central, que faz a destruição. A PF investiga o caso.