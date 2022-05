Durante a chuva, fiação elétrica pega fogo e árvore desaba na avenida Nazaré

Uma árvore caiu, na tarde desta terça-feira (3), na avenida Nazaré, entre as travessas Dr. Moraes e Benjamin Constant, no bairro de Nazaré, em Belém. Com a queda do vegetal, a fiação elétrica foi atingida, provocando um princípio de incêndio no local. Não há relatos sobre feridos.

