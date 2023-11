Dupla tenta assaltar motorista de aplicativo e vítima reage, no Tapanã; um suspeito morreu

Uma tentativa de assalto, na manhã desta quinta-feira (23), terminou com um suspeito morto, na Rua das Orquídeas, no bairro do Tapanã, em Belém. Conforme as informações iniciais, dois homens teriam tentado assaltar um motorista de aplicativo, mas a vítima reagiu e fez um disparo de arma de fogo contra um dos suspeitos, que morreu ainda dentro do carro. O comparsa teria conseguido fugir.

VEJA MAIS

O caso teria ocorrido por volta de 7h30 da manhã. A dupla entrou no veículo se passando por passageiros e, utilizando uma faca, anunciou o assalto. Neste momento, o motorista do carro de aplicativo, que seria um militar reformado da Marinha do Brasil, fez o disparo contra o suspeito. Logo depois, o motorista acionou a Polícia Militar e aguardou no local até a chegada dos agentes.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal apura mais informações.