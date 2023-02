Dupla em motocicleta executa homem a tiros em Icoaraci

Um homem foi morto a tiros na manhã deste domingo (5), no distrito de Icoaraci, em Belém. Dois homens que estavam em uma motocicleta efetuaram disparos contra a vítima identificada como Rubeson Ferreira Correia, de 35 anos, segundo informou a Polícia Científica. O homicídio aconteceu na Rua 15 de Agosto, na frente de uma residência.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, mas o ocorrido chamou a atenção de muitos curiosos, que foram até o local para ver o corpo do homem até a chegada da Polícia Militar, que isolou a área do crime.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia criminal e posteriormente remover o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

