Dupla em moto deixa dois mortos no bairro do Marco

Jadson Nogueira Silva, de 25 anos de idade, entrou em uma mercearia para fazer uma compras, quando dois homens chegaram em uma moto e dispararam contra ele, já dentro do estabelecimento. A mercearia fica na travessa Estrela esquina com a Passagem São Rita, no bairro do Marco, em Belém, nesta quinta-feira (19).

Jadson morreu na hora e o dono da mercearia foi atingido, acredita-se, acidentalmente. O homem foi levado pela família, que mora ao lado da taberna, mas morreu ao dar entrada no hospital. A família pediu para o nome do comerciante não ser divulgado.

De acordo com aspirante Carvalho do 1º Batalhão da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 22h30.

A equipe da PM aguarda a chegada dos agentes da Polícia Civil e do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.