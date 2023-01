Dupla ateia fogo em estabelecimento comercial em Igarapé-Açu e foge; vídeo

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem ateia fogo em estabelecimento comercial localizado no município de Igarapé-Açu, região nordeste do Pará. Após a ação, ele foge de motocicleta com um comparsa que o aguardava do lado de fora. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (27).

As imagens mostram o homem tocando fogo no local após despejar um líquido possivelmente inflamável nas dependências do estabelecimento. Outra câmera filmou os dois fugindo em alta velocidade. Ainda não há informações sobre a proporção dos danos. Os autores não foram indentificados.

Em nota, a Polícia Civil informa que já iniciou as investigações do caso para identificar a autoria e as motivações do crime.

Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido.