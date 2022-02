Dupla assalta casal de estudantes à luz do dia no Guamá, em Belém

Câmeras de segurança registraram a ação criminosa de uma dupla de assaltantes, na tarde desta quinta-feira (24), na rua Paulo Cícero, no bairro do Guamá, em Belém. De bicicleta, os suspeitos trafegam pela via, sem levantar nenhuma suspeita, até abordarem um casal de estudantes.

A dupla se aproxima e toma alguns pertences dos jovens. Uma das vítimas do assalto, um rapaz, também estava de bicicleta. As imagens flagraram o momento em que os bandidos obrigam o jovem a descer e entregar a mochila e o meio de transporte.

A moça abordada também teve pertences levados, mas, conforme mostram as imagens, os criminosos devolveram a mochila que ela usava no momento da ação criminosa.

A reportagem de Oliberal.com apura mais informações sobre o caso. Acompanhe!