Dupla acusada de matar sargento da PM é absolvida

Michel Mafra Carneiro, de 22 anos, e Marlon Salgado da Silva, de 23, foram absolvidos da acusação de matar João Batista, de 50 anos, sargento da Polícia Militar do Estado. O julgamento foi divulgado pelo Tribunal de Justiça do Pará, nesta segunda-feira (21).

O PM foi morto por volta das 20h do dia 24 de outubro de 2018, em via pública, na altura da rua Orquídea, no bairro Tapanã, em Belém. A vítima retornava para sua casa, na companhia da esposa, em sua motocicleta, quando foi abordada e alvejada com um tiro no rosto. O disparo foi desferido por dois indivíduos que também estavam de moto. Após o crime, a dupla fugiu do local. Um dos envolvidos na empreitada criminosa foi morto em uma batida policial.

Julgamento

A decisão acolheu o entendimento da defesa, que considerou falta de provas no processo. Os acusados foram absolvidos por insuficiência de provas. Além das inconsistências nas versões dos suspeitos, uma das testemunhas da acusação não compareceu ao júri.

Durante o interrogatório prestado no júri, Michel Carneiro negou ter participado da morte do policial e afirmou que foi obrigado a acusar Marlon Silva pela participação no crime. Ele alegou que policias mencionaram os nomes de sua mãe e de sua filha e, por temer pela vida de ambas, confessou sua participação e de Marlon. A dupla também já respondeu a um processo onde os dois foram acusados de um suposto roubo, mas, foram absolvidos.

Defesa

Sobre a morte do policial, Michel contou que estava em uma rua próxima do local do crime, jogando bilhar. Ele relatou que, uma semana após a morte do PM, que também era morador do bairro do Tapanã, em Belém, soube que sua foto estava circulando em grupos de WhatsApp, como autor na morte do militar. Temendo por sua vida, da sua mãe e filho, sua mãe mandou o réu retornar ao Maranhão, onde tem parentes, sendo preso um mês depois do crime numa cidade daquele Estado.

Marlon disse que também foi morador do Tapanã, mas se afastou da área por ter sido acusado de estupro de vulnerável, alegando que a adolescente teria lhe acusado injustamente. Ele ainda responde pelo crime. O réu afirmou que Michel o acusou por "ter raiva dele por causa do suposto estupro". Sobre a morte do policial, Marlon negou ter participação e contou que o PM nunca teve inimizades com ninguém daquela área.