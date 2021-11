Duas pessoas são presas por dificultarem fiscalização da PF em reserva extrativista

A Polícia Federal, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) deflagrou a Operação RESEX Legal Xentre, na última quarta-feira, 24. Segundo a PF, a ação possuiu o objetivo de combater ilícitos ambientais na região RESEX (Reserva Extrativista) Ipaú – Anilzinho, localizada no município de Baião, região do Baixo Tocantins, e resultou em duas prisões.

A operação incluiu vistoria na área conhecida como Anil Grande, a qual tem sido alvo recente de ocupação irregular de terras públicas por pessoas. Durante a fiscalização, a Polícia Federal relatou que as equipes enfrentaram resistência por parte de um grupo que opôs ao cumprimento da fiscalização. O grupo chegou a derrubar diversas árvores para criar obstáculos ao cumprimento das ações. Sendo assim, duas pessoas foram detidas.

Após os devidos procedimentos, os indivíduos foram conduzidos ao Instituto Médico Legal (IML) mais próximo para os procedimentos necessários e levados ao Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA), em Marabá, onde permanecerão a disposição da Justiça. Por fim, a PF informou que os presos em flagrante responderão pelo crime de dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público (Art. 69 da Lei de Crimes Ambientais – Lei n° 9.605/98).