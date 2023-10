Duas pessoas morrem em acidente de trânsito em Augusto Corrêa, no Pará

Pelo menos duas pessoas morreram em um acidente de trânsito registrado entre a Vila De Nova Olinda e a comunidade do Trevinho, no município de Augusto Corrêa, no nordeste paraense. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. O acidente ocorreu na noite de domingo (15).

As informações são do portal B1 Bragança Notícias. A apuração inicial indica que duas motocicletas se chocaram. Em cada uma delas havia dois ocupantes. Dois homens morreram no local. Outras duas vítimas foram socorridas e levadas para receber atendimento médico e ainda não há informações sobre o estado de de saúde delas. As duas motocicletas ficaram destruídas. Os corpos das vítimas foram removidos para o Instituto Médico de Castanhal.