Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Duas pessoas ficam feridas após acidente de trânsito em Ananindeua

Por enquanto, as circunstâncias do sinistro e o estado de saúde dos feridos são desconhecidos

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra curiosos e um ônibus no local do acidente. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (11/9) na avenida Dr. Nonato Sanova, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo as autoridades, duas pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas precisou ser socorrida ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). A Polícia Civil informou que a Seccional da Cidade Nova irá instaurar um inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do caso. Pelas imagens, é possível ver as vítimas desacordadas na via, próximas a um ônibus. Outra gravação mostra uma mulher debaixo do coletivo, que aparece com para-choque e o vidro frontal danificados.

Por enquanto, as circunstâncias do sinistro e o estado de saúde dos feridos são desconhecidos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso.

Em nota, a PC, além de confirmar que irá apurar o sinistro, disse que o motorista do ônibus permaneceu no local e acionou o serviço de emergência. “Em seguida, apresentou-se espontaneamente na Seccional para prestar depoimento, juntamente com o veículo, que foi apreendido. Uma vítima foi encaminhada para atendimento médico. Perícias serão solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a instituição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

duas pessoas ficam feridas

acidente de trânsito

ananindeua

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Motorista trocam socos durante briga de trânsito na avenida Júlio César, em Belém

Uma filmagem da confusão circulou nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (11/9)

11.09.25 11h26

POLÍCIA

Duas pessoas ficam feridas após acidente de trânsito em Ananindeua

Por enquanto, as circunstâncias do sinistro e o estado de saúde dos feridos são desconhecidos

11.09.25 10h26

POLÍCIA

Foragido da cadeia, 'Juninho' é morto a tiros em Curuçá

Por enquanto, as circunstâncias do crime não foram esclarecidas pelas autoridades

11.09.25 9h32

POLÍCIA

Homem é preso por filmar e divulgar vídeo íntimo de casal dentro de embarcação no Marajó

As investigações das autoridades apontaram que o suspeito teria registrado a intimidade do casal por um buraco na parede de ferro que dividia a cabine e o camarote onde os dois estavam

11.09.25 8h57

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Investigação

Policiais investigam vazamento de fotos de médica encontrada morta em presídio

Daniele Barreto foi presa após ser acusada de estar envolvida no assassinato do marido

10.09.25 16h28

POLÍCIA

Homem é preso por filmar e divulgar vídeo íntimo de casal dentro de embarcação no Marajó

As investigações das autoridades apontaram que o suspeito teria registrado a intimidade do casal por um buraco na parede de ferro que dividia a cabine e o camarote onde os dois estavam

11.09.25 8h57

POLÍCIA

Foragido da cadeia, 'Juninho' é morto a tiros em Curuçá

Por enquanto, as circunstâncias do crime não foram esclarecidas pelas autoridades

11.09.25 9h32

PRESO

Homem é morto a tiros ao encontrar ex-mulher com outro dentro de hotel em Parauapebas

O suspeito de atirar contra a vítima foi preso. A defesa dele alega legítima defesa

10.09.25 13h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda