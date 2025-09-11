Duas pessoas ficam feridas após acidente de trânsito em Ananindeua

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (11/9) na avenida Dr. Nonato Sanova, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo as autoridades, duas pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas precisou ser socorrida ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). A Polícia Civil informou que a Seccional da Cidade Nova irá instaurar um inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do caso. Pelas imagens, é possível ver as vítimas desacordadas na via, próximas a um ônibus. Outra gravação mostra uma mulher debaixo do coletivo, que aparece com para-choque e o vidro frontal danificados.

Por enquanto, as circunstâncias do sinistro e o estado de saúde dos feridos são desconhecidos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso.

Em nota, a PC, além de confirmar que irá apurar o sinistro, disse que o motorista do ônibus permaneceu no local e acionou o serviço de emergência. “Em seguida, apresentou-se espontaneamente na Seccional para prestar depoimento, juntamente com o veículo, que foi apreendido. Uma vítima foi encaminhada para atendimento médico. Perícias serão solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a instituição.