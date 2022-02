Duas mulheres ficam feridas em acidente de trânsito no Pará

Duas mulheres ficaram feridas em um acidente no centro de Itaituba, no sudoeste do Pará. O acidente ocorreu por volta das 22 horas de quarta-feira (23), no cruzamento da avenida Belém com travessa 13 de Maio. As vítimas, identificadas como Carliane Loiola, de 20 anos, e Tamiris Vieira, de 21 anos, estavam em uma motocicleta. As informação são do Portal Giro.

A motocicleta Pop trafegava na travessa 13 de Maio e um carro branco seguia na avenida Belém, no sentido rodovia Transamazônica (BR-230), quando houve a colisão. Os populares só conseguiram ver a cor do veículo, pois o motorista se evadiu do local sem prestar socorro.

As vítimas foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhadas para o Hospital Regional do Tapajós (HRT).