Dois homicídios, com vítimas assassinadas a tiros, são registrados em Marituba

Dois homicídios foram registrados na madrugada desta segunda-feira (4/11), em bairros diferentes de Marituba, Grande Belém. As vítimas, identificadas como Ayrton Senna de Assis Gomes e Ewerton William Silva Santos, foram assassinadas a tiros. Os dois casos são investigados pela Polícia Civil, que já solicitou perícias para chegar aos executores.

O primeiro caso foi registrado no bairro São Francisco. Ayrton Senna de Assis Gomes, de 33 anos, teria saído de uma festa e, por volta de 00h30, seguia para um depósito de bebidas. Ao chegar no local, a vítima teria sido surpreendida por um homem, que desceu de um carro branco, e efetuou os disparos. Ayrton foi atingido na região do tórax. Moradores que conheciam a vítima o socorreram e levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba. A vítima passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Segundo testemunhas, Ayrton era uma pessoa tranquila e não estaria recebendo ameaças. Ele trabalhava como vigia e também atuava como motorista por aplicativo. “A Polícia Civil informa que a Seccional de Marituba apura a morte de Ayrton Senna de Assis Gomes, 33 anos. Perícias foram solicitadas”, diz a nota completa da PC.

O segundo homicídio ocorreu no bairro Novo, por volta de 1h. Ewerton William Silva Santos, de 22 anos, foi assassinado quando chegava em casa. Conforme as informações de testemunhas, a vítima havia saído da casa da namorada e solicitou um motorista por aplicativo. O relato é que, quando o condutor da moto e o jovem chegavam ao destino, um carro teria se aproximado e feito vários disparos contra Ewerton William. Na ocasião, o jovem tombou sobre o motociclista e os dois caíram em uma vala.

O condutor da moto teve ferimentos leves, mas sobreviveu. Ewerton William morreu antes da chegada da ambulância socorrista. Familiares relataram que o jovem não tinha envolvimento com o mundo do crime e era muito querido pelos amigos. Além disso, não souberam informar se ele estava sendo ameaçado ou qual poderia ser a motivação para o crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Seccional de Marituba apura a morte de Ewerton William Silva Santos, 22 anos. “Perícias foram solicitadas”, comunicaram.