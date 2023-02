Dois homens são mortos e um fica ferido ao entrar em confronto com a polícia no Pará

Duas pessoas que estavam foragidas foram mortas e uma ferida durante um tiroteio, que ocorreu na última sexta-feira (3), entre o 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental e os suspeitos de praticar pirataria nos rios Guajará, Anauerá, Urubuquará, Boca Pequena e comunidades ribeirinhas da cidade de Cachoeira do Arari. As informações são do portal Notícia Marajó.

De acordo com o coronel Josimar Leão, gestor do CPR XI, a "intervenção policial com morte” ocorreu no Rio Anauerá. Ao menos dez policiais ocuparam duas lanchas e saíram em “Operação Impacto nos Rios” com mandados de prisão para Wanderlei Benedito dos Santos Vilhena, conhecido como “Vá Belém”, Robson Vilhena dos Santos e Rafael Vilhena dos Santos.

Os agentes foram recebidos a tiros e reagiram atirando nos três, que tentaram realizar uma tentativa de fuga para a outra margem do rio, mas foram presos.

Ainda segundo o coronel Josimar Leão, Wanderlei, Robson e Rafael chegaram a ser socorridos e levados até o hospital em Salvaterra (PA), mas “Vá Belém” e Rafael não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Robson permaneceu internado.

Objetos apreendidos

A guarnição informou que pouco antes do confronto, os policiais conseguiram chegar até a casa de Wanderlei, mas ele fugiu junto com o Robson para dentro da mata.

Os agentes conseguiram prender a esposa de Wanderlei e a mãe de Robson, Ana Maria Moraes Vilhena, que permaneceu na casa. Ela é suspeita de integrar o bando e ter a função de guardar os objetos roubados pelo trio.

Na residência, foram apreendidos munições, quatro aparelhos de telefone celular, uma motosserra, dois motores rabetas e um bote de pesca avaliado em R$ 50 mil.

Trio suspeitos já era conhecido pela polícia

Wanderlei e Robson já possuíam mandados de prisão em aberto. Já Rafael tinha passagens pela polícia. Segundo os agentes, o trio era conhecido na região pelos crimes de pirataria e chegaram a ser indiciados por roubo majorado - quando subtrai o bem de alguém mediante violação ou grave ameaça, utilizando uma arma de fogo, por exemplo.

Um dos crimes teria ocorrido em 2015, quando, os três suspeitos e mais um criminoso não identificado, tentaram realizar um latrocínio contra um homem, no Rio Paraíso, em Cachoeira do Arari.

Em nota, a Polícia Militar do Pará informou que Robson continua internado e não deu mais informações sobre o estado de saúde dele.

"Os armamentos [encontrado com os suspeitos ] foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Arari", informou o documento.