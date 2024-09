Dois homens são mortos após darem o calote em garota de programa

Dois homens foram mortos a tiros na noite do último domingo (1º), em um bar localizado na área rural de Pacajá, município do sudoeste do Pará. As vítimas foram identificadas como Luciano de Jesus Santos e Saraiva Supriano da Silva, ambos assassinados diante de várias testemunhas que estavam no local.

De acordo com testemunhas, o confronto começou após Luciano de Jesus Santos ter deixado de pagar um serviço sexual de uma garota de programa que trabalhava nas proximidades. Heronildo, identificado como o suspeito pelo crime, foi acionado pela profissional e foi até o bar cobrar o valor devido, exigindo o pagamento.

A discussão entre Luciano e Heronildo ocorreu no lado externo do estabelecimento e diante de três testemunhas que acompanhavam o bate-boca, entre elas Saraiva Supriano. Em determinado momento os dois passaram a trocar xingamentos e Heronildo sacou uma arma, disparando mais de uma vez contra Luciano. Supriano, que tentava apartar a briga, acabou sendo atingido e morreu em poucos minutos. Ele não tinha relação com a dívida de Luciano.

Luciano foi atingido ao menos duas vezes, mesmo assim ainda tentou investir contra o seu algoz, na tentativa de pegar a arma e salvar sua vida. No entanto, Heronildo conseguiu se livrar e atirou pelo menos mais uma vez.

A Polícia Militar informou que a arma utilizada no crime foi um revólver calibre 38, que deixou projéteis espalhados pelo estabelecimento. Luciano e Saraiva não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A Polícia Civil deu início às investigações e informou já ter identificado o autor do duplo homicídio. Diligências estão sendo feitas para localizar o suspeito, que ainda está foragido. As equipes da polícia também conversam com testemunhas e trabalham para esclarecer os detalhes do caso.

Os corpos das vítimas foram removidos para exames de necropsia, e um inquérito foi instaurado pela delegacia de Pacajá para apurar o duplo homicídio.