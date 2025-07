Dois corpos são localizados após três jovens desaparecerem em rio de Novo Progresso

Os corpos de dois jovens foram localizados na manhã desta segunda-feira (28) após desaparecerem no rio Jamanxim, na zona rural de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. As buscas continuam pela terceira vítima, que ainda não foi encontrada. Segundo os relatos iniciais, a tragédia ocorreu na tarde de domingo (27), quando os jovens foram arrastados pela forte correnteza enquanto tentavam atravessar o rio a nado.

De acordo com o Portal Folha do Progresso, entre as vítimas estão dois irmãos: Erick Pereira Guimarães de Andrade, de 20 anos, e Otoniel Pereira Guimarães de Andrade, de 14 anos. O terceiro desaparecido é Vitor Hugo dos Santos, de 21 anos. Ainda não há informações oficiais sobre quais corpos foram encontrados e qual ainda está desaparecido.

Inicialmente, circulou a informação de que uma embarcação teria afundado com as vítimas. No entanto, o portal da região teria esclarecido com os familiares das vítimas que não havia embarcação no local. Os jovens foram arrastados pela forte correnteza enquanto nadavam tentando atravessar o rio.

De acordo com relatos dos familiares ao portal, os pais e demais parentes estavam presentes no momento da travessia. O incidente ocorreu durante a tarde, nos fundos de uma fazenda localizada a aproximadamente 14 quilômetros da área urbana de Novo Progresso. Apesar dos esforços para resgatar os jovens, a força da correnteza impediu o socorro.

Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende o município.

Buscas

O Corpo de Bombeiros iniciou buscas imediatamente e contou com o apoio de amigos e familiares durante toda a tarde. As operações tiveram que ser suspensas por volta das 20 horas devido à baixa visibilidade. No entanto, foram retomadas na manhã desta segunda-feira. Equipes policiais e dos bombeiros continuam no local realizando a procura pela terceira vítima.

